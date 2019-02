Adana'da 3, 7 ve 9 yaşlarındaki 3 çocuğunu bıçakla öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkışan kadın hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.



Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ekim 2018'de, sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları kilitleyerek, evin koridorunda 3 yaşındaki oğlu Mahmut, 7 yaşındaki kızı Semanur ve 9 yaşındaki Mehmet Emin'i bıçakla öldüren, ardından bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan Selma C. ile ilgili soruşturma tamamlandı.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının, Selma C. hakkında "çocuklarını kasten öldürmek" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Selma C. ile eşi A.C'nin, 12 Mayıs 2008'de evlendikleri, çiftin zaman zaman geçimsizlikler yaşadığı anlatıldı.



Olay tarihinden bir gün önce A.C. ile eşi arasında Gaziantep'te bir yakınlarının düğününe gidip gitmeme konusunda tartışma yaşandığı da iddianamede yer aldı.



Merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'ndeki 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Selma C. (26) tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Çocukların cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınları tarafından olayın yaşandığı mahalledeki mezarlıkta toprağa verilmişti.