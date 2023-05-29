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Cody Walker, vefat eden ağabeyinin adını oğluna verdi

2013'te geçirdiği trafik kazasında vefat eden Paul Walker'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Cody Walker, ağabeyinin adını yeni doğan oğluna verdi

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  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    'Hızlı ve Öfkeli' (Fast and Furious) film serisiyle şöhretine ün kazandıran oyuncu Paul Walker, 30 Kasım 2013'te Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda yaşamını yitirmişti. 
  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    Paul Walker'ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Cody Walker, ağabeyinin anısını yaşatmak için yeni doğan çocuğuna Paul ismini verdi.
  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    "BUNUN İÇİN DOĞRU ZAMAN GİBİ HİSSEDİYORUM"

    Eşi Felicia ile üçüncü çocuklarını kucaklarına alan Cody Walker, "Gelecek kasım ayında ağabeyim Paul'u kaybedeli tam 10 yıl olacak. Şimdi bunun için doğru zaman gibi hissediyorum" dedi.
  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    Cody Walker, "Paul ismini devam ettirmek için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

    Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

    Paul Walker, ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncunun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıkmıştı.

    Yapılan otopsiden sonra Paul Walker'ın yanık travmasından hayatını kaybettiği ve cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtilmişti.
  • Cody Walker, vefat eden ağabeyi Paul Walker'ın adını oğluna verdi - Magazin haberleri

    CESETLERİ TEŞHİS ETMEK İÇİN DİŞ KAYITLARINA BAKILDI

    O sırada Paul Walker'ın yanında arkadaşı Roger Rodas da bulunuyordu. Rodas da kazada yaşamını yitirmişti. İkilinin bedenleri yangın sonrası tanınmaz hale geldiği için de diş kayıtlarına bakılarak kimlikleri belirlenmişti.

    Fotoğraflar: Mega, AP, Reuters, Instagram

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