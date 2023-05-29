40 YAŞINDA TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Paul Walker, ölümüyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da büyük bir üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncunun kaza anında değil de daha sonra araçta çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği de yapılan otopsiden sonra ortaya çıkmıştı.

Yapılan otopsiden sonra Paul Walker'ın yanık travmasından hayatını kaybettiği ve cansız bedeni üzerinde termal yaralanmalar olduğu belirtilmişti.