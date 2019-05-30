Coğrafi teminat nedir? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıkladığı Yargı Reformu Paketi'nin ardından soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirildiğini ifade etti. Coğrafi teminata dair detaylar haberimizde.

COĞRAFİ TEMİNAT NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkladığı Yargı Reform Paketi'nde coğrafi teminatın nasıl olacağını anlatarak, hakim ve savcılar için coğrafi teminatı getirileceğini söyledi. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Coğrafi teminat hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka yere tayin edilememesi anlamına geliyor. Mesleki teminatlarının güçlendirilmesi hedefliyoruz. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek mahkemelerden temsilciler bulundurulmasını amaçlıyoruz. Hakimler ve savcılar hakkında disiplin prosedürlerini yeniliyoruz. Hakimler ve savcılar kanundaki cezalarla ilgili tartışmaları ortadan kaldırıyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğindeki ihraç kararına ilişkin yargı yolu açılmıştı."