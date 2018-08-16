Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre olay İstanbul'da bir spor mağazasında 2017 yılının aralık ayında meydana geldi. İddialara göre olay spor mağazasına giren Şeynur E., dolaşırken 89.99 TL olan eşofman üstünü alarak çantasına koydu. Daha sonra mağazadan çıkarken iş yerinin kapısındaki alarm öttü. Bunun üzerine iş yeri güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olay yerine gelen polisler tarafından hakkında işlem yapıldı.



"ÇOK DALGINDIM"



Şeynur E., poliste verdiği ifadesinde olay günü sınava girdiğini ve paltosunu burada unuttuğunu belirterek "Çok dalgındım. Eşofman üstü almak istedim. Aklım başımda değildi. Çıkarken alarm öttü. Kendim geri geldim" dedi.



3 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



Genç kız hakkında savcılık, hırsızlık suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Yargılama sırasında şikayetçi M.Y., davaya konu eşofman üstünün değerinin 89.99 TL olduğunu, olayla ilgili herhangi bir zararının bulunmadığını söyledi.



MAHKEME CEZA VERMEDİ



Mahkeme, sanığın çantasına koyduğu eşofman üstü ile mağazadan çıkmak istediğini ve alarm ötmesi üzerine yakalandığını belirtti. Sanığın hırsızlığa teşebbüs ettiğinin sabit olduğunu belirten mahkeme, ancak malın değerinin az olması ve sanığın çoğunu alabilecekken azını almış olmasını değerlendirerek Türk Ceza Kanunu'nun 145. maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ