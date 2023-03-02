Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat, başarılı kariyeri sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Mutlu bir evliliği olan Polat, sosyal medyada da en ilgi çeken isimler arasında yer alıyor.