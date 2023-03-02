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“Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

Depremzedelere verdiği desteklerle adından söz ettiren iş insanı ve fenomen Dilan Polat, yıllardır hayalini kurduğu umre ziyaretini gerçekleştirdi. Ünlü isim heyecan duyduğu anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    Sosyal medya hesabında 4.8 milyon takipçisi olan iş insanı Dilan Polat, depremzedelere yaptığı yardımlar ve Taha Duymaz’ın ailesine verdiği destekle gündeme gelmişti. Ünlü isim, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi.
  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    Doğum fotoğrafçılığı ile iş hayatına giriş yapan ve 2017 yılında ablası Sıla Doğu ile İstanbul’da güzellik merkezi açan Dilan Polat, başarılı kariyeri sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Mutlu bir evliliği olan Polat, sosyal medyada da en ilgi çeken isimler arasında yer alıyor.
  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    Oldukça zor bir çocukluk yaşayan fakat şimdilerde güçlü bir iş insanı olan ve başarısıyla adından sıkça söz ettiren Dilan Polat, yıllardır hayalini kurduğu umre seyahatini gerçekleştirdi. Polat, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle beğeni yağmuruna tutuldu.
  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    Dilan Polat umreye gideceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çok büyük hayalimdi" diyen Dilan Polat "Anlatmıştım size kafamı kaldırıp o Kabe'yi ilk gördüğüm anı resmen gerçek gibi yaşadım. Sabah Engin'e anlatmıştım, Allah nasip ediyor. Rabbim davet etti beni, binlerce şükürler olsun" dedi.
  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    İşte Dilan Polat'ın paylaşımı...
  • “Çok büyük hayalimdi” dedi! Dilan Polat umreye gitti: Duygusal paylaşımlarına beğeni yağdı!

    Havaalanından paylaşım yapan Dilan Polat'a temizlik programlarıyla ünlenen sunucu Kadir Ezildi "Allah deyip de serinle, Rabbin her an seninle. Gönlünce tavaf etmeyi nasip etsin Allah" yorumunda bulundu.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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