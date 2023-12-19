Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesine sosyal medyadan hayranları tepki gösterdi

        Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programının son bölümünde 'Altın Kelebek' ödülleriyle ilgili 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeç oynandı. Skeçte Pınar Deniz'e yönelik olduğu iddia edilen göndermeler sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Skeçte Pınar Deniz'e benzetilen oyuncu açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri'nde yaşanan anlar gündemde yerini almıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programında ise 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte törenin benzer anlarına yer verildi.

        2

        SKEÇTE CANLANDIRILAN KARAKTERİN PINAR DENİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Skeçte, "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı. Ardından Pınar Deniz'e benzetilen karakter "Zaten yeterince güzelseniz çalışmanıza çok da gerek yok" sözlerini kullanarak tepki çekti.

        Pınar Deniz'in yeteneği ve güzelliğine gönderme yapıldığı iddia edilen skece sosyal medyadan birçok eleştiri geldi.

        3

        "BENİ ONA BENZETMENİZ GURUR VERİCİ"

        Gelen tepkilerin ardından skeçte Pınar Deniz karakterini canlandırdığı iddia edilen Ebru Yücel açıklamada bulundu. Yücel "Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verici" dedi.

        4

        "YAZDIĞIMIZ HER SATIRI ÖLÇÜP TARTIYORUZ"

        Skeç yazarlarından Atakan Çelik ise "Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz" ifadelerini kullanarak iddia edilen kişinin Pınar Deniz olmadığını belirtti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Gazze'de 73 günün bilançosu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?