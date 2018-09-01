Columbus Crew - New York City FC maçı ne zaman?

Columbus Crew ve New York City FC, 02 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Columbus Crew 40 puanla 9. sırada, New York City FC 48 puanla 3. sırada bulunuyor. Columbus Crew son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. New York City FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 572. İddaa'da Columbus Crew kazanır 1.65, berabere biter 3.30, New York City FC kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Columbus Crew son hafta oynanan New York City FC maçında 2-0 yenildi.

New York City FC, Columbus Crew karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Columbus Crew, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Columbus Crew, kendi sahasında 25 gol attı, 17 gol yedi.

New York City FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. New York City FC, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 27 kez topu kendi kalesinde gördü.

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