Miami polisinden yapılan açıklamada, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının elinden telefonunu alarak yere atan ve parçalayan 30 yaşındaki McGregor'ın kişisel eşyaya zarar vermek ve hırsızlık suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

İrlandalı sporcunun parçaladığı telefonun yaklaşık bin dolar değerinde olduğu, McGregor'ın 12 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldığı basına yansıdı.

McGregor, geçen yıl nisan ayında da ABD'de rakip dövüşçüleri taşıyan bir otobüse saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, geçen ekimde karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korumuştu.