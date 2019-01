Ülke genelinde, büyük şehirlerde ve hassaten İstanbul'da çöpleri toplamayı beceremiyoruz. Kaynağında ayrıştırılmadan toplanan çöpleri bazı belediyeler farklı şekilde kurduğu tesislerde ekonomiye kazandırdığını iddia etse de sonuç iç açıcı değil. Çünkü asıl mesele öncelikle çöpü doğru toplamada. Tüm çöpleri aynı torbaya atıp, sonra bir merkezde ayıklamak ya da toptan yakmak doğru bir iş olabilir mi?





İstanbul'da ilçe belediye başkan adayları açıklandığında Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Ferat Gülver ilk mesajı verdi: "Senin sık sık vurguladığın, hatırlattığın çöpleri kaynağında ayrıştırıp, toplamak için projemiz hazır. Bu seçim kampanyasında, 14 Şubat'ta açıklayacağız. Artık Bahçeşehir'de çöpleri 3 ayrı kategoride toplayacağız." Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yeniden aday olması sebebiyle gündeme gelen bu proje bakalım nasıl hayata geçecek. Bu arada Gülver'in de Edirne, Keşan ilçesi Beyendik Beldesi başkan adayı olduğu notunu da düşeyim.



HER SOKAĞA BİR AYRIŞTIRICI



İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, işi her sokağa bir ayrıştırıcı koyarak kısmen çözmüş. Evlere de birer dijital kart dağıtarak, plastik, cam, kağıt ve atık yağları belli bir bedel karşılığında toplamayı başarmış. Vatandaşı da böylece çöp konusunda eğitime sokmuş denebilir. İstanbul veya ülke geneli için uygulanabilir bir model mi bilemiyorum. Bildiğim belediyelerin dar bir bakış açısıyla çöpleri ayrıştırarak toplamayı maliyetli gördükleri için yapmadıkları ortada. Halbuki çöpleri doğru toplamanın uzun vadede katkısını anlayacak vizyonları olsa, olaya çok daha farklı bakacaklarından eminim.



AYRIŞTIRMAYANA CEZA



İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayları Binali Yıldırım, Ekremİmamoğlu gibi isimler, henüz bu konuda bir proje açıklamış değiller. Gelişmiş ülkelerde çöpler kaynağında ayrıştırılmış olarak 7-8 kategoride toplanıp, ekonomiye kazandırılıyor. Çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Sisteme uymayıp, çöpünü ayrıştırmayanlara da ceza söz konusu.



EKONOMİYE KAZANDIRILMALI



Çöp mevzusu aslında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir numaralı işlerinden birisi olması gerekir, lakin bakanlığın gündemine bir türlü girebilmiş değil. Hali hazırdaki Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevi Mehmet Özhaseki'den devralmıştı. Özhaseki de Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı. İki isimden de bu seçim atmosferinde, çöplerin doğru şekilde toplanıp, en verimli şekilde ülke ekonomisine kazandırılması için yeni adımlar, projeler beklemenin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum.

