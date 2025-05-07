Çöp evde dehşet! Karı-koca öldü
Olay, Yalova'da meydana geldi. Yalova'daki bir çöp evde yangın çıktı. Alevlerin arasında mahsur kalan anne metrelerce yüksekten atladı. Karı-koca hayatını kaybetti. Çiftin engelli oğulları ise ağır yaralandı.
Giriş: 07.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:07
Olay, Yalova'da meydana geldi.
Yalova'daki bir çöp evde yangın çıktı.
Alevlerin arasında mahsur kalan anne metrelerce yüksekten atladı.
Karı-koca hayatını kaybetti.
Çiftin engelli oğulları ise ağır yaralandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ