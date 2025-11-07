Habertürk
Habertürk
        Coppélia ilk kez Türkiye'de

        Coppélia ilk kez Türkiye'de

        İngiltere'nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet'in ilgi gören çağdaş uyarlaması Coppélia, Türkiye'de ilk kez 7–8 Kasım'da Zorlu PSM'de sahnelenecek. Sanat Direktörü Christopher Hampson ile baş dansçılar Constance Devernay-Laurence ve Bruno Micchiardi Haberturk.com'dan Bilge Tunçer'e modern Coppélia'yı anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:28
        Coppélia ilk kez Türkiye'de
        Klasik baleyi çağdaş sanatla buluşturarak uluslararası alanda ses getiren prodüksiyonlara 1969’dan beri imza atan İngiltere’nin köklü dans topluluklarından Scottish Ballet, Coppélia ile ilk kez Türkiye’ye geliyor...

        Coppelia’nın koreografi ve yönetmenliğini, sinema ile dansı sahnede buluşturan ünlü ikili Morgann Runacre Temple ve Jessica Wright üstleniyor.

        Orkestra şefi Christopher Hampson’un sanat direktörlüğünde geliştirilen bu iddialı prodüksiyon, Türkiye’de ilk kez 7 ve 8 Kasım’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

        DANSIN SINIRLARINI ZORLAYAN BİR GÖSTERİ

        Yapay zekâ tasarımcısı Dr. Coppélius ve son icadı ‘Coppélia’ karakteri etrafında gelişen hikâye, dansın sınırlarını tiyatro, film ve dijital görsellikle genişletilirken Mikael Karlsson ve Michael P Atkinson’ın, Léo Delibes’in klasik müziğini elektronik ögelerle yeniden kurguladığı orijinal beste, Scottish Ballet Orkestrası tarafından canlı icra ediliyor.

        Jeff James’in yazdığı sesli anlatımlar, Will Duke’un çarpıcı video projeksiyonları ve Annemarie Woods’un 80’ler ilhamlı kostüm tasarımlarıyla birleşerek izleyiciyi gerçek ile yapay arasındaki çizgide bir yolculuğa çıkaran bu yenilikçi sahne deneyimi, iki geceyle sınırlı olarak keşfedilebilecek.

