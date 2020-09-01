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Çörek otu ihracatı pandemi sürecinde rekora koşuyor

Türkiye'nin 7 aylık çörek otu ihracatı, yeni tip koronavirüs salgının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 219 artarak 1 milyon 227 bin dolara ulaştı.  Çörek otu ihracatında ilk sırada ABD yer alırken bu ülkeyi Almanya ve Fransa izledi. Bu rakamla çörek otu ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Çörek otu ihracatı
AA

Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan çörek otu ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 219 arttı.

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerinden (EİB) derlenen bilgilere göre, Türkiye 2019'da yaklaşık 50 ülkeye gerçekleştirdiği çörek otu ihracatından 1 milyon 189 bin dolar döviz girdisi sağladı.

Bu rakamla çörek otu ihracatında tüm zamanların rekoru kırıldı.

Yılın 7 ayında gerçekleştirilen çörek otu ihracatı ise 2019'un aynı dönemine oranla yüzde 219 artarak 385 bin dolardan 1 milyon 227 bin dolara çıktı.

Çörek otu ihracatında ilk sırada 582 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeye ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 arttı.

İkinci sırada 195 bin dolarla Almanya yer alırken bu ülkeyi 54 bin dolarla Fransa izledi.

UŞAK'TA EKİM ALANI ARTTI

Çörek otu üretiminde önemli bir yere sahip Uşak'ta son yıllarda çiftçiler bu ürüne daha fazla ilgi göstermeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının "nadas alanlarının daraltılması"na yönelik projesi kapsamında Uşak Valiliği İl Özel İdaresi desteğiyle 2015 yılında çiftçilere yaklaşık 1 ton çörek otu tohumu dağıtılması, bu ürünün ekiminin artmasında rol oynadı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Çayhan Şentürk, AA muhabirine, 800 dekar alanda başlayan çörek otu ekiminin 4 bin 500 dekara ulaştığını söyledi.

Çiftçilerin alternatif ürün olarak çörek otunu tercih ettiğini aktaran Şentürk, "Çörek otu bağışıklık sistemine iyi gelmesinden dolayı Kovid-19 sürecinde oldukça talep edildi. Üreticimiz mahsulünü 14 lira ile 18 lira arasında değişen fiyatta sattı." diye konuştu.

Üreticilerden İsmail Aktaş ise Tarım ve Orman Bakanlığının teşviki ile çörek otu ekimine başladığını belirtti.

Nadasa bıraktığı arazisini çörek otuyla değerlendirdiğini kaydeden Aktaş, "Geçen yıl küçük bir alanda üretim yaptım. Verimi iyi olunca alternatif ürün olarak ekmeye başladım. Bu sene 65 dekarlık alanda ekim yaptım. Çok fazla alternatif ürünümüz yok. Bu aşamada çörek otu bizim için alternatif ürün oldu. Bu şekilde hem ekonomik değeri yüksek bir ürün ekiyoruz hem de arazilerimizi değerlendirmiş oluyoruz." diye konuştu.

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