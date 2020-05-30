Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Koronavirüs Türkiye vaka sayısı kaç? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu açıkladı. 30 Mayıs Corona Türkiye tablosu ise bu akşam açıklanacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU 30 MAYIS 2020

30 Mayıs Türkiye'ye ait corona virüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablonun akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanması bekleniyor. Rakamlar güncellenir güncellenmez detaylar haberimizde yer alacak.

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM - 29 MAYIS

29 Mayıs Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." dedi.

4 BİN 489 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 162 BİN 120

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 36 bin 155 testten 1.141'i pozitif çıktı, 28 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 162 bin 120 oldu. Toplamda 4 bin 489 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, entübe edilmiş hasta sayısı 324 oldu. 125 bin 963 hasta da iyileşti.

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ALKOL ORANI 70 DERECENİN ÜSTÜNDE OLAN KOLONYOLAR VİRÜSÜ ÖLDÜRMÜYOR MU?

Koronavirüse karşı yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğu ama daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğu yönünde bir görüş var.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu, "Bazı konsantrasyonların önemi oluyor etkinlik konusunda. Alkolün yüzde 60 ile 80 arasındaki konsantrasyonu virüsü ve mikropları öldürücü etki gösteriyor ama alkol oranı yüzde 90'ın üstüne çıkarsa o zaman virüsü bulunduğu ortama yapıştırıyor. Biz laboratuvarlarda da mikropları cama tespit etmek için yüzde 90'lık alkol kullanırız. Kolonyalarda alkol oranı yüzde 60 ile 80 arasında değişir. Etkili olan konstanrasyon da budur. Yüzde 90'ı geçerse bu etkisini kaybeder" açıklamasında bulundu.