Koronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklmasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 359 hasta var. Corona virüs nedeniyle 4 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritasında, en çok vakanın görüldüğü ilk 6 ülke içerisinde yer alan Kore, yerini ABD'ye bıraktı. Corona virüs haritası ile son durum haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 20 MART

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Corona virüsü haritasına göre, 20 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 255 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 444. Dünya genelinde corona virüs tedavisine olumlu yanıt vererek, hastalığı yenen kişi sayısı ise 87 bin 351 olarak aktarılıyor.

CORONA VİRÜS VAKA SAYISINDA ÇİN DURDU, AVRUPA VE AMERİKA ARTIYOR

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında son günlerde düşüş görülürken, Avrupa'da hastalık oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, 41 bin vaka ile İtalya takip ediyor. İtalya'nın bir günde yaklaşık 5 bin yeni vaka bildirimi yaptığı görülüyor. Listede İspanya'da yeni vakalarla birlikte 19 bin 980 hastaya ulaştı ve bu rakamla 19 bin 644 hastası bulunan İran'ı geçti. Ancak belirtmekte fayda var ki, İran'da bin 433 ölümlü vaka, İspanya'da bin 2 ölümlü vaka var. Almanya ve Amerika'da en çok vakası bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını dünya genelinde 174 ülkeye yayılmış durumda.

KORONAVİRÜSÜN YENİ BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı. Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı. Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi. Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi. Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi. Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi. Koronavirüste belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmiyor. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda ise zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.