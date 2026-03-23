Çorum'da askere gidecek genç, asker eğlencesinde yaralandı
Çorum'da askere gidecek bir genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesinde silahla yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 23.03.2026 - 01:05
Çorum'da askere gidecek R.Y. için Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de uğurlama töreni düzenlendi.
AA'nın haberine göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu R.Y, bacağından yaralandı.
Arkadaşları tarafından özel araçla Hasan Paşa Devlet Hastanesi’ne götürülen R.Y, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
