Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Çorum'da feci kaza: Polis çift hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki rögar kapağına çarparak takla attı. Feci kazada polis memuru çift hayatını kaybetti, 2 çocukları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 08.09.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis çift feci kazada can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'da Kahraman Kudu (51) idaresindeki otomobil, Ankara-Samsun kara yolu, Çiftlik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki rögar kapağına çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Kudu ile eşi Filiz Kudu (46) yaşamını yitirdi, çiftin çocukları Elif Su (8) ile Berin Su Kudu (6) ise yaralandı.

        Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        GİRESUN'DA GÖREVLİ POLİS OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

        Kahraman Kudu'nun Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde, eşi Filiz Kudu'nun ise Giresun Valiliğinde görevli polis memurları oldukları öğrenildi.

        Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #trafik kazası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in cansız bedeni bulundu!
        Narin'in cansız bedeni bulundu!
        Polis çift feci kazada can verdi
        Polis çift feci kazada can verdi
        Arias bekleyişi!
        Arias bekleyişi!
        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
        Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı
        Muğla'daki yangın 20'nci saatinde: Alevlerle mücadele sürüyor
        Muğla'daki yangın 20'nci saatinde: Alevlerle mücadele sürüyor
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        Acı haberle apar topar şehri terk etti
        Ziyech belirsizliği!
        Ziyech belirsizliği!
        Venezuela'da muhalefet adayından İspanya'ya sığınma talebi
        Venezuela'da muhalefet adayından İspanya'ya sığınma talebi
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
        Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı: Saldırgan gözaltına alındı
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        40 dakikalık Türkiye ziyareti
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Gebelikte beslenme bebeğin sağlığını nasıl etkiler?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        Evrendeki en garip 6 olay nedir?
        "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı
        "Taksicileri tehdit etti" iddiası: 13 yaralı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı
        Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı