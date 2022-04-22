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Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'daki feci kazada nişanlı çiftten acı haber!
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Evlilik hazırlığındaki nişanlı çiftten acı haber!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Alparslan Tırpancı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Feci kazada yol ortasına devrilip ters dönen araçtaki sürücü Tırpancı ile nişanlısı Hilal Göylan ağır yaralandı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan nişanlı çiftten acı haber geldi. 20 yaşındaki Hilal Göylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yeni nişanlanan çiftin, ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi

Çorum'daki feci kazada nişanlı çiftten acı haber!
Nişanlı çiftten acı haber!
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İHA

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Feci kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alparslan Tırpancı yönetimindeki 19 SP 515 plakalı otomobil, iddiaya göre köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı.

Yol ortasına devrilen otomobilin sürücüsü Alparslan Tırpancı (26) ile araçta yolcu olarak bulunan nişanlısı Hilal Göyhan (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralan Hilal Göyhan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hilal Göyhan'dan acı haber bugün geldi. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Alparslan Tırpancı ile Hilal Göyhan'ın yeni nişanlandığı, ağustos ayında düğün yapacakları öğrenildi.

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