Yağma suçundan aranan 4 şüpheli gecekonduda yakalandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da bir gecekondudan silah atıldığı ihbarına giden polis ekipleri, yağma suçundan aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 15'inci Sokak'ta meydana geldi. Bir gecekondunun önünden silah sesi geldiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, belirtilen adrese yönlendirildi. Buradaki 4 kişi, içeri giren polislere mukavemet gösterdi. Etkisiz hale getirilen G.S., G.Y., A.G. ve C.A.'nın 'Yağma' suçundan arandıkları tespit edildi. Şüpheliler, gözaltına alınırken, takviye olarak gelen diğer ekipler, bölgedeki çocuk parkında da çöpe atılmış tabanca buldu. Polis, tabancayı incelemek üzere emniyete götürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2023-03-24 12:36:05
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