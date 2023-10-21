Alıkoydukları kişinin parasını gasbettiler

ÇORUM´daalıkoydukları A.K.´nin (55) parasını gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kent merkezinde A.K.´yi alıkoyan İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31), onu TOKİ konutları bölgesine götürdü. Burada A.K.´nin başına silah dayayıp parasını gasbeden ve telefonunu kıran şüpheliler kaçtı. A.K.´nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Polisin şüpheliler üzerine yaptığı aramada, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 adet 7,65 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'Hürriyetinden yoksun kılma´ ve `Kasten yaralama´ ve `Tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.