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        Alıkoydukları kişinin parasını gasbettiler

        ÇORUM´daalıkoydukları A.K.´nin (55) parasını gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:50
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        Alıkoydukları kişinin parasını gasbettiler
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        ÇORUM´daalıkoydukları A.K.´nin (55) parasını gasbeden 3 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kent merkezinde A.K.´yi alıkoyan İ.Ç. (36), İ.B. (21) ve F.Ç. (31), onu TOKİ konutları bölgesine götürdü. Burada A.K.´nin başına silah dayayıp parasını gasbeden ve telefonunu kıran şüpheliler kaçtı. A.K.´nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Polisin şüpheliler üzerine yaptığı aramada, 1 adet 7,65 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 11 adet 7,65 mermi ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'Hürriyetinden yoksun kılma´ ve `Kasten yaralama´ ve `Tehdit' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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