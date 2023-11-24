Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi yakalandı

Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi polis kovalamacasıyla yakalandı.

Dumlupınar mevkisinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Ekipleri görünce tabancayı yol kenarına atarak kaçmaya başlayan S.Ö, polis kovalamacasıyla yakalandı.

Zanlı hakkında ruhsatsız silah bulundurma ve meskun mahalde silah atma suçlarından işlem başlatıldı.

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