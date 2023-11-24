Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi yakalandı

        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'da sokakta havaya ateş açan kişi polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Dumlupınar mevkisinde silah sesi duyulması üzerine polis ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

        Ekipleri görünce tabancayı yol kenarına atarak kaçmaya başlayan S.Ö, polis kovalamacasıyla yakalandı.

        Zanlı hakkında ruhsatsız silah bulundurma ve meskun mahalde silah atma suçlarından işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Karnından vuruldu! Hastanede öldü! Polis sevgili gözaltında!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması

        Benzer Haberler

        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı
        Şehit Aybüke öğretmenin kabrine, meslektaşları karanfil bıraktı
        Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Çorum'da polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti
        Ahlatcı Çorum FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Ahlatcı Çorum FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı
        Melike öğretmen Erasmus+ projeleriyle öğrencilerinin ufuklarını sınır ötesi...
        Melike öğretmen Erasmus+ projeleriyle öğrencilerinin ufuklarını sınır ötesi...
        Melike öğretmen Erasmus+ projeleriyle öğrencilerinin ufuklarını sınır ötesi...
        Melike öğretmen Erasmus+ projeleriyle öğrencilerinin ufuklarını sınır ötesi...