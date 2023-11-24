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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

         BATMAN'ınKozlukilçesinde, 2017 yılında PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:50
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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı
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         BATMAN'ınKozlukilçesinde, 2017 yılında PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

        Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için bugün memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde Öğretmenler Günü´nde anma programı düzenlendi. Programa, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akbay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Akbay ve beraberindekiler Aybüke Yalçın´ın kabri başına gelerek dua edip mezarına karanfil bıraktı.

        Program sonrası konuşan Osmancık Kaymakamı Ayhan Akbay, "Şenay Aybuke Yalçın öğretmenimiz Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından karne dağıttığı, en mutlu gününde hainler tarafından şehit edildi. Bizler de her yıl öğretmenimizi anmak için buraya geliyoruz. Şenay Aybuke Yalçın´ı şehit edenler tarihin karanlık sayfalarında yerlerini alacaklar. Şenay Aybuke Yalçın´ın ismi sonsuza kadar yaşatılacak" dedi.

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