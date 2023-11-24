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        Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor

        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın memleketi Çorum'da, ismini taşıyan kültür merkezinde şimdiye kadar 5 bin kişiye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:53
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        Şehit Aybüke öğretmenin adı memleketindeki kültür merkezinde yaşatılıyor
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın memleketi Çorum'da, ismini taşıyan kültür merkezinde şimdiye kadar 5 bin kişiye eğitim verildi.

        Çorum Belediyesi, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını Gülabibey Mahallesi'nde inşa edilen kültür merkezine verdi.

        Aybüke öğretmenin şehadetinin 4. yılında, 9 Haziran 2021'de hizmet vermeye başlayan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'nde yaklaşık 2,5 yılda her yaş grubundan kadınlar, sportif kurslardan aşçılık, dikiş, moda tasarımına, öğrenciler ise Türkçe ve matematik başta olmak üzere çeşitli derslerde eğitim alma imkanı buldu.

        Merkezin koridorlarına asılan görsellerle kursiyerlere, Şenay öğretmenin öz geçmişi ve eğitime bakış açısı anlatılıyor.

        Öte yandan adı Osmancık ilçesindeki bir okul ve parkta da yaşatılan Aybüke öğretmenin hatıraları, Çorum Şehitleri Müzesi'nde sergileniyor.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kültür merkezini ziyaret ederek öğrencilerle şehit Aybüke öğretmen için dua etti.

        Ziyarette öğrenciler Aybüke öğretmenin de daha önce seslendirdiği Mağusa Limanı adlı türküyü söyledi.

        Aşgın, AA muhabirine, şehit öğretmenin yalnızca Çorum'un değil Türkiye'nin bir değeri ve gururu olduğunu söyledi.

        "Ben öğretmen oldum." paylaşımıyla hatırlanan Yalçın'ın, eğitim için yol göstermeye devam ettiğini anlatan Aşgın, şöyle devam etti:

        "Mezun olduktan sonra Batman'ın Kozluk ilçesinde öğretmen oldu, öğrencilerine ders anlattı. Aybüke öğretmen ilk karne gününde şehadete yürüdü. Onu biz duymuyoruz ama Aybüke öğretmen şehadetiyle ikinci kez 'ben öğretmen oldum' dedi. Çünkü Aybüke öğretmenler ölmez, şehitlerimiz asla ölmez. Burada da biz onu yaşatıyoruz. Aybüke öğretmen ölümlerin en güzeli olan şehadeti tattı, bir öğretmen olarak en önemli dersini, vatan, millet, bayrak sevgisinin ne olduğunu anlatarak verdi. Son dersi buydu."

        - "Burada yeni Aybükeler yetiştirmenin heyecanını yaşıyoruz"

        Şehit öğretmenin isminin yaşatılması ve eğitim düşüncesinin devam etmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Aşgın, "Aybüke öğretmenin ismini en güzel yaşatacağımız yerin bir eğitim yuvası kurmak olduğunu düşündük ve en büyük mahallelerimizden Gülabibey Mahallesi'nde hem gençlik merkezi hem kadın kültür merkezi olarak işlev gören muazzam bir eseri ortaya koyduk. Burada 1200 kursiyerimize, her yaştan öğrencimize hizmet veriyoruz. Burada yeni Aybükeler yetiştirmenin heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

        Aşgın, merkezdeki öğretmenlerin de Aybüke öğretmenin hissiyatıyla öğrencilere dokunmaya çalıştığına işaret ederek, "Bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimize burada hizmet verdik. Şehit öğretmenimizin misyonunu devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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