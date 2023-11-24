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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:52
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        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Törende, ilçedeki imam hatip okullarında Aybüke öğretmen için hatim duası yapıldı.

        Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve öğrenciler, törenin ardından Aybüke öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        Kaymakam Akpay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aybüke öğretmenin hayatının baharında, henüz 22 yaşında, en mutlu gününde hainler tarafından şehit edildiğini söyledi.

        Aybüke öğretmeni her yıl öğrenci ve öğretmenlerle birlikte andıklarını belirten Akpay, "Aybüke öğretmenimiz bu vatanın çocuklarına idealist bir ruhla hizmet etmek için yola çıktı ancak bu ideali hainlerce engellendi." dedi.

        Şenay öğretmen ve diğer bütün şehitlere minnettar olduğunu dile getiren Akpay, "İnşallah Şenay Aybüke Yalçın'ı şehit edenler, tarihin karanlık sayfalarında yerini alacak ancak Şenay öğretmenimizin öğretilerinden ilham alan gençlerimiz, inşallah ismini yaşatacak." diye konuştu.

        Anma törenine, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Nimetullah Özer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci de katıldı.

        - Öğrenciler Aybüke öğretmeni unutmadı

        Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri ve Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencileri de Şenay Aybüke öğretmenin mezarını ziyaret etti.

        Ömer Derindere Fen Lisesi öğrencilerinden Elif Gümüş, AA muhabirine, Aybüke öğretmenin çevresinde çok sevildiğini anlattı.

        Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın sesinin çok güzel olduğunu belirten Gümüş, "Ben de büyüdüğümde kendi mesleğimi yaparken, Aybüke öğretmenin işini sevgiyle yaptığı gibi yapmak istiyorum." diye konuştu.

        Vahide Yağan da büyüklerinin kendisine Aybüke öğretmeni örnek gösterdiğin dile getirerek, "Aybüke öğretmen şehit olduğunda ben küçüktüm ama bir öğretmen ne kadar sevilebilirse o kadar çok sevilebildiğini gördüm. 'Bir öğretmen olacaksan Aybüke gibi bir öğretmen ol' diyor büyüklerim bana. Kendime bunu ilke edindim. İnternette sevgi dolu yorumlar gördükçe çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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