Çorum'da aranan 8 kişi yakalandı

ÇORUM´dakasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 64 polisten oluşan ve 21 ekip tarafından 17 ikamette yapılan aramada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile arama kaydı olanların yer aldığı 8 kişi yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A. B. (50), gizli bölmede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden 8 kişiden 7'si cezaevine konuldu, 1'i ise serbest bırakıldı.