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        Çorum'da aranan 8 kişi yakalandı

        ÇORUM´dakasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:20
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        Çorum'da aranan 8 kişi yakalandı
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        ÇORUM´dakasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 64 polisten oluşan ve 21 ekip tarafından 17 ikamette yapılan aramada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar ile arama kaydı olanların yer aldığı 8 kişi yakalandı. Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A. B. (50), gizli bölmede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden 8 kişiden 7'si cezaevine konuldu, 1'i ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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