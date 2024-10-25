Başıboş köpekler, park halindeki otomobile zarar verdi

Çepni Mahallesi Öğretmenler 31'inci Sokak'ta Pelin Dağ’ın park ettiği otomobilinde hasar oluştuğunu görenler, cep telefonuyla ona haber verdi. Aracının yanına gelen Dağ, yakındaki binanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde otomobiline 5 başıboş köpeğin zarar verdiğini gördü. Pelin Dağ, durumu belediye yetkililerine bildirdi.

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