Çorum FK - Pendikspor: 1-0
STAT: Çorum Şehir StadyumuHAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir BeyazÇORUM FK : Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt (Dk.
STAT: Çorum Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Gökmen Baltacı, Kadir Beyaz
ÇORUM FK : Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt (Dk.55 Ahmethan Köse), Suat Kaya (Dk.70 Eren Karadağ), Tunahan Ergül (Dk.82 Mehmet Tayfun Dingil), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Geraldo (Dk.82 Amar Catıc), Erkan Kaş (Dk.70 Atila Turan)
PEKDİKSPOR: Erdem Canpolat, Berkay Sülüngöz, Mıguel (Dk.43 Eze), Kappel (Dk. 63 Enes Keskin), Hasan Kılıç (Dk.88 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Welinton, Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Lima (Dk.88 Jetmir Topalli)
GOL: Dk. 45+2 Kadir Seven (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Ferhat Yazgan, Kerem Kalafat (Çorum FK), Hasan, Enes Keskin, İbrahim Akdağ, Mesut Özdemir (Pendikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Atilla Turan (Çorum FK)
1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 1-0 mağlup etti.
28’inci dakikada Erkan ve Suat paslaşmasının ardından ceza sahası içerisine yapılan ortaya Ferhat’ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.
33’üncü dakikada Atakan’ın kullandığı kornerde ön direkteki Geraldo’nun yaptığı kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
45+2'nci dakikada sağ kanattan Atakan’ın kullandığı köşe atışında Kadir Seven, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma Çorum FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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