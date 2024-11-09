Çorum FK - Pendikspor: 1-0

28’inci dakikada Erkan ve Suat paslaşmasının ardından ceza sahası içerisine yapılan ortaya Ferhat’ın yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, sahasında konuk ettiği Pendikspor’u 1-0 mağlup etti.

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