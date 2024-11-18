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        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada hapis cezası ve beraat kararları

        KAYSERİ'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada Sıddık Can Taşdemir 31 yıl, Adem Oral 21 yıl, Kerem Taşdemir ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:40
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        Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada hapis cezası ve beraat kararları
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        KAYSERİ'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada Sıddık Can Taşdemir 31 yıl, Adem Oral 21 yıl, Kerem Taşdemir ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

        Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından vurularak yaralandı, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir ile Adem Oral tutuklandı.

        GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DOSYA ÇORUM'A GÖNDERİLDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakledilmesini talep etti. İnceleme sonrası dosya, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

        KARAR DURUŞMASINDA SIKI GÜVENLİK

        Davanın karar duruşması, bugün Çorum'da görüldü. Polis, sabah saatlerinden itibaren Çorum Adliyesi önünde güvenlik önlemi aldı. Salonda sadece taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Kerem Taşdemir, son savunmasında, "Silahlı kavga çıktı. Allah şahidimizdir ki kimseye zarar verme gibi bir kastımız yoktu. Kendimi ve yanımdaki yakınlarımı korumak için çaba gösterdim, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

        SAVUNMA YAPMADILAR

        Sıddık Can Taşdemir, sanık-müşteki Adem Oral ve Kerem Taşdemir ise suçlamaları kabul etmeyerek savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 31 yıl, Adem Oral 21 yıl ve Kerem Taşdemir ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Nimet Taşdemir ile sanık-müşteki Nuh Oral hakkında da beraat kararı verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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