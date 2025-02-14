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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hamdi Ercan (73), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:40
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        ÇORUM'un Osmancık ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Hamdi Ercan (73), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Osmancık ilçesi D-100 kara yolu Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi. V.Ö. (38) yönetiminde 19 HS 414 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hamdi Ercan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Ercan ağır yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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