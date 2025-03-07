Çorum FK, teknik direktörlük için Tuncay Şanlı ile anlaştı

BİRİNCİ Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaştı. İmza töreninde konuşan Şanlı, "Hedefimiz Play-Off" dedi.

Boluspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olduktan sonra teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Çorum FK, bugün Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Çorum'a gelen Şanlı, ilk olarak sağlık kontrolünden geçti. Daha sonra Çorum Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuncay Şanlı, "Eğer bir hedef ve heyecan olmasaydı, ne yapmak istediğimizi bilmeseydik, başkanımın ve yönetimin bize aktardığı bilgiler olmasaydı ben şuanda burada olmazdım. Şuanda oyuncu grubuna aktarılacak en önemli şey motivasyondur. Motivasyonları düşmüş olabilir, belki hedeften uzaklaşmış olabilir ama hedef hiçbir zaman bitmez. Bizim ilk yapacağımız iş saha değil, saha dışında görüşmelerimiz olacak. Saha içini de rahatlıkla çözeceğiz. Çünkü çok kaliteli ayaklara sahibiz. Oğuzhan Başkan beni aradığında 'çok fazla düşünmüyorum, biraz dinlenmek istiyorum' dedim. Ama başkanımız o kadar samimi geldi ki, ‘yarın gelelim’ dedim. Ben futbol oynarken şunu söylüyordum hep, bu oyun hatalar oyunu. Hatalar yapacağız, çok fazla konuşmayacağız. Bizim işimiz sahadır, sahada konuşuruz. Şu anda kısa sürede gelişen bir olay var. Pazar günü oynayacağımız maça konsantre olacağız" diye konuştu.

HEDEFİMİZ PLAY-OFF

Hedeflerinin ilk olarak Pazar günü, daha sonra da Play-Off olduğunu belirten Şanlı, "Oyuncuların bir çoğu ile zaten tanışıyoruz. Bildiğimiz oyuncularımız. Çok da keyifli bir ortam olduğunu biliyorum. Eğer bir hedef ve heyecan olmasaydı, ne yapmak istediğimizi bilmeseydik, başkanımın ve yönetimin bize aktardığı bilgiler olmasaydı ben şuanda burada olmazdım. Camianın hedefini ve beklentisini biliyorum. Bizim şuandaki hedefimiz önce Pazar günü, ondan sonra da Play-Off. Bir çok ligi gördüm, takip ettim. En son Hindistan’da oynadım. Oradaki ligi de gördüm. Oyuncu grubunun bireysel olarak sorumluluk alması gerekiyor. Aidiyet duygusu olması gerekiyor. Eğer ki bir camiadaysanız sadece bunu bir meslek olarak görürseniz istediğiniz sonuca gidemezsiniz. Hayatınızda hayaller kurarsınız ama bunun içinde mücadele etmeniz gerekiyor. Bizim şuanda oyuncu grubuna aktaracağımız en önemli şeylerden biri motivasyondur. Motivasyonları düşmüş olabilir, belki hedeften uzaklaşmış olabilir ama hedef hiçbir zaman bitmez. Her hafta sıralamanın değiştiği bir ligdeyiz. 2 maç kazandığınızda ilk 3’ün arasına giriyorsunuz. O yüzden oyuncu grubu bu bilinçte olursa zaten hedefimiz var bizim. Çorum FK’yı takip ediyorduk, camianın içindeyiz. Oyuncu grubumuzu çok iyi biliyoruz. Teşhis olarak tamamen hedefe odaklı tamamen ve motivasyona odaklı. Eğer oyuncu grubunu motivasyonunu ve hedefini gösterirseniz onlar da bu yolda ilerler. Biz sadece teknik direktör olarak değil, abi-kardeş olarak da bu oyunun nasıl oynandığını, çok basit olduğunu anlatacak kadar tecrübeye de sahibiz" dedi.