Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Ürünleri çöpe döken 2 pazarcının yer tahsisi iptal edildi

        ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın semt pazarındaki denetimlerinin ardından ürünlerini çöpe döken iki pazar esnafının yer tahsisi, belediye encümeni kararıyla iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ürünleri çöpe döken 2 pazarcının yer tahsisi iptal edildi
        ABONE OL

        ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın semt pazarındaki denetimlerinin ardından ürünlerini çöpe döken iki pazar esnafının yer tahsisi, belediye encümeni kararıyla iptal edildi.

        Kentte geçen haftalarda yapılan denetimin ardından domateslerini çöpe döküp bu anları sosyal medyada paylaşan iki pazar esnafının satış yerleri, Zabıta Yönetmeliği'nin 27/D maddesine göre, 'Piyasada darlık oluşturmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malları belirli ellerde toplayanların, satıştan kaçınanların, stoklayanların, yok edenlerin, bu amaçla propaganda yapanların veya benzeri davranışlarda bulunanların tahsislerinin iptali' gereğince belediye encümeni kararıyla iptal edildi. Semt pazarındaki yerinin iptal edilmesiyle ilgili esnafa tebligat yapılması sonrasında tezgahların olduğu bölüm ise Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından daimi olarak kapatıldı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, halkın güvenli gıda tüketmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade ederek, "Geçtiğimiz haftalarda domateslerini çöpe döken ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan pazarcı esnafının yerleri Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 27/d hükmüne istinaden Belediye Encümeni kararı ile iptal edildi. Vatandaşlarımızın güvenli gıda tüketmesi için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Semt pazarlarımızda da vatandaşlarımızın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Çorum'da tutuklu ve hükümlülerin atık malzemelerden yaptığı eşyalar sergile...
        Çorum'da tutuklu ve hükümlülerin atık malzemelerden yaptığı eşyalar sergile...
        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor
        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor
        Kargı'da kar yağışı etkili oldu
        Kargı'da kar yağışı etkili oldu
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu