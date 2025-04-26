Buğlem bebeğin annesi, 19 ay sonra tahliye oldu

ÇORUM'da 2'nci kattaki evlerinin balkondan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan annesi Eda Nur E. (26), 19 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Olay, 20 Eylül 2023'te Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17'nci Sokak'ta meydana geldi. Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

'EN BÜYÜK CEZAYI ALDIM'

Savcının hazırladığı iddianamede tutuklu sanık Eda Nur E.’nin 'Alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti. Dün Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada "İnsan evladını isteyerek öldürür mü? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Evladımın ölmesiyle zaten ben en büyük cezayı aldım. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Duruşmada savunma için söz alan Eda Nur E.'nin avukatı Derya Öztekin ise doğum sonrası müvekkili olan Eda Nur E.'nin lohusa sendromuyla ilgili tedavi gördüğünü belirterek, "Müvekkilimin tedavisi devam ederken bu vahim olay meydana gelmiştir. Şu an yargılanan Eda Nur E., bu hastalık nedeniyle akli melekelerini kaybettiği için, akıl hastalığı hükümlerinden faydalanmalıdır. Zaten Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu, savunmalarımızı destekler şekilde müvekkilimde akıl sağlığı olduğuna dair rapor vermiştir. Bunun üzerine rapor Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilmiştir. Bu raporun ise ne zaman mahkememize ulaşacağı şu an için belirsizdir. Bu sebeple, karartılacak delillerin bulunmaması, tutuklu sanık Eda Nur E.'nin yatmış olduğu süre dikkate alınarak hakkında verilen rapor doğrultusunda tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek raporun beklenmesine ve tutuklu sanığın, yurt dışı yasağı ve ikamet ettiği il sınırlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.