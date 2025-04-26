Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Buğlem bebeğin annesi, 19 ay sonra tahliye oldu

        ÇORUM'da 2'nci kattaki evlerinin balkondan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buğlem bebeğin annesi, 19 ay sonra tahliye oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇORUM'da 2'nci kattaki evlerinin balkondan düşüp hayatını kaybeden 2 aylık Buğlem E.'nin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan annesi Eda Nur E. (26), 19 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

        Olay, 20 Eylül 2023'te Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17'nci Sokak'ta meydana geldi. Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        'EN BÜYÜK CEZAYI ALDIM'

        Savcının hazırladığı iddianamede tutuklu sanık Eda Nur E.’nin 'Alt soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti. Dün Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada "İnsan evladını isteyerek öldürür mü? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Evladımın ölmesiyle zaten ben en büyük cezayı aldım. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

        Duruşmada savunma için söz alan Eda Nur E.'nin avukatı Derya Öztekin ise doğum sonrası müvekkili olan Eda Nur E.'nin lohusa sendromuyla ilgili tedavi gördüğünü belirterek, "Müvekkilimin tedavisi devam ederken bu vahim olay meydana gelmiştir. Şu an yargılanan Eda Nur E., bu hastalık nedeniyle akli melekelerini kaybettiği için, akıl hastalığı hükümlerinden faydalanmalıdır. Zaten Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu, savunmalarımızı destekler şekilde müvekkilimde akıl sağlığı olduğuna dair rapor vermiştir. Bunun üzerine rapor Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilmiştir. Bu raporun ise ne zaman mahkememize ulaşacağı şu an için belirsizdir. Bu sebeple, karartılacak delillerin bulunmaması, tutuklu sanık Eda Nur E.'nin yatmış olduğu süre dikkate alınarak hakkında verilen rapor doğrultusunda tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, gelecek raporun beklenmesine ve tutuklu sanığın, yurt dışı yasağı ve ikamet ettiği il sınırlarını terk etmemek suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Çorum'da 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
        Bayat'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
        Bayat'ta "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
        Kargı'da çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli yerli tohum dağıtıldı
        Kargı'da çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli yerli tohum dağıtıldı
        Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu
        Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu
        Kargı'da hacı adaylarına seminer verildi
        Kargı'da hacı adaylarına seminer verildi
        Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'...
        Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 56'...