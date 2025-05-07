Çorum'daki patlamada yaralanan işçilerden 1'i taburcu edildi, 7'sinin tedavisi sürüyor

ÇORUM'da bir un fabrikasında dün meydana gelen patlamada yaralanan 8 işçiden 1’i taburcu edilirken, 1 işçinin yoğun bakımda olduğu, 6 işçinin ise hastane servislerinde tedavi gördüğü belirtildi.

Olay, 6 Mayıs Salı günü saat 12.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'ndeki bir un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana geldi. Hava basıncından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 8 işçi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı işçilerden biri taburcu edilirken, 1 işçinin yoğun bakımda olduğu, 6 işçinin ise hastane servislerinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Patlamanın ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Çorum Valisi Ali Çalgan, tedavi gören işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.