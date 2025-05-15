Çorum'da mayısta kar yağışı

İskilip'in yüksek kesimlerine dün akşam saatlerinde kar yağdı. Yağış nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Sorgun köyü mevkisinde çalışan orman işçileri de mayıs ayında yağan karı cep telefonları ile görüntüledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.