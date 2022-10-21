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Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi'nde "ergenlik" ele alınıyor

AA

Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi'nde "ergenlik" ele alınıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ile Aile Hekimliği Derneği iş birliğiyle organize edilen 1. Hitit Güneşi Aile Hekimliği Kongresi başladı.

Çorum'un yanı sıra Samsun, Tokat, Karabük, Amasya ve Yozgat'tan aile hekimlerinin katılımıyla gerçekleşen üç günlük kongrede, ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açılardan ele alınıyor.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya İren Akbıyık, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok sayıda kişi ve kurumun iş birliğiyle yıllarca sürecek bir kongre süreci başlattıklarını söyledi.

Kongreyi gelecek yıllarda Samsun, Tokat, Karabük, Amasya ve Yozgat illerinde farklı konularla devam ettirmeyi planladıklarını dile getiren Akbıyık, kongrenin hem önemli bir konunun aydınlatılması hem de salgın sürecinde yavaşlayan bilimsel çalışmalara yeniden dönülmesi anlamında önem taşıdığını vurguladı.

Çocuk ve ergen psikolojisi konusunun aile hekimliğinde ihmal edilen konular arasında yer almasından dolayı ilk kongrede ergenlik dönemini ele almak istediklerini belirten Akbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuk ve ergen ruh sağlığı, aile hekimliğinde çok temel bir konu olmasına rağmen maalesef eğitimde de günlük hayatta da aile sağlığı merkezlerinde de çok önceleyerek ele alma fırsatını ihmal ettiğimiz konulardan biri. Bu nedenle aile hekimleri genellikle bu alanda çaresizliğe düşer. Sıklıkla da yetersiz hissederler. Bir şekilde ergenliğin doğal sürecinde olan, aile içindeki ergenlik çatışmaları ya da zorlanmaları bir patoloji gibi değerlendirip başka yerlere sevk etme gibi tutumlar ya da arayışlar içinde oluyorlar. Bunun önüne geçmek istedik."

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar da konuşmalarında, kongrenin bilim dünyasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenlerin müzik dinletisi sunduğu açılış töreninin ardından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Gökler, "Ergenlikte kimlik gelişimi" konulu sunum yaptı.

23 Ekim'de sona erecek kongrede "Aile hekimliğinde ergen sağlığına genel yaklaşım", "Ergende ihmal ve istismara bütüncül yaklaşım", "Ergen sağlığı ve aile", "Ergenlik döneminde psikososyal konular", "Ergenlik döneminde bağımlılık" konularının ele alınması planlanıyor.



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