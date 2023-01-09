Çorum'da "Akşemseddin ve İskilip" Paneli yapılacak

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ÇORUM (AA) - Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin, vefatının 564. yılında Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenecek "Akşemseddin ve İskilip" paneli ile anılacak.

Bolu Çorumlular Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliğinin katkılarıyla organize edilen panel, 14 Ocak'ta, İskilip Öğretmenevi'nde yapılacak.

"İstanbul'un manevi fatihi", büyük bir alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bir bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin'in hayatı ve eserlerinin konuşulacağı panelde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yakup Coştu, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan, Arkeolog ve Yazar Ali Kılcı ile Bolu Çorumlular Derneği Şeref Başkanı Fikret Kısar sunum yapacak.

Panel öncesi Şeyh Yavsi Camisi'nde Akşemseddin ve şehitlerin ruhu için mevlit okunacak.

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