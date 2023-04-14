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Çorum'dan kısa kısa

AA

Çorum'dan kısa kısa

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde açılan arıcılık kursunda 25 kursiyer temel arıcılık eğitimi alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Dodurga Halk Eğitim Merkezince (HEM) açılan kursta kursiyerlere teorik ve pratik eğitim veriliyor.

Dodurga HEM Müdürü Ertan Şimşek, kursta başarılı olacak kursiyerlere sertifika verileceğini, kursiyerlerin bu sertifika ile çeşitli hibe ve desteklerden yararlanabileceğini söyledi.

Usta öğretici İlyas Bolat ise 84 saat olarak planlanan kursun yaklaşık 2 ayda tamamlanacağını bildirdi.

Kursiyerlere bal arısı ırkları, koloni bireyleri ve düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkilere uygun gezginci arıcılık yapma, arı hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek ve arı sağlığı konularında eğitim verileceğini anlatan Bolat, kursun ardından düzenlenecek sınavda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi verileceğini kaydetti.

- Uğurludağ Kaymakamı Şahin'den yaşlılara ziyaret

Çorum'un Uğurludağ Kaymakamı Erkan Şahin, ilçedeki yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Şahin, Yenicami ve Yüzgeç mahallelerindeki evlerinde ziyaret ettiği Ömer Karakaya, Satı Karakaya ve Fatma İpek ile sohbet etti.

Ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dinleyen Şahin, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyaretlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bayram Uyar da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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