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        Çorum'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:33
        Çorum'dan kısa kısa

        ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletteki 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Ayşe A. (43) idaresindeki 60 TY 241 plakalı otomobil, Çevreyolu Bulvarı'ndaki yan yolda bisiklet süren Berşan K'ye çarptı.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Eşekten düşen kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde eşekten düşen kişi yaralandı.

        Beşkız köyünde patlayan su borusunu tamir etmek üzere yola çıkan Adem Y. (42), bindiği eşekten düşerek yaralandı.

        Yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne getirilen Adem Y, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Omzu kırıldığı belirlenen Adem Y'nin tedavisi sürüyor.

        - İskilip itfaiyesi 6 ayda 104 olaya müdahale etti

        İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün bu yılın ilk 6 ayında 104 olaya müdahale ettiği bildirildi.

        Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede itfaiye hizmetlerinin 9 araç ve 21 personelle yürütüldüğünü belirtti.

        İtfaiye teşkilatının sürekli görev başında olduğunu aktaran Sülük, "İtfaiye müdürlüğümüz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında 41 yangın, 19 trafik kazası, 32 su baskını ve 12 kurtarma olayına müdahale ederek, 22 iş yeri denetimi gerçekleştirdik. Belediyemiz bünyesinde görev alan 255 personelimize kurum içi yangın müdahale temel eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.

        - Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği İskilip'te toplandı

        Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği 2. Bölge Temmuz Ayı Encümen Toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İskilip'te yapıldı.

        İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye ev sahipliğinde Çatalkara Konağı'ndaki toplantıda İskilip, Bayat ve Uğurludağ ilçelerini kapsayan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı Projesi'nin görüşüldüğü bildirildi.

        Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Birlik Müdürü Nejat Yazıcı katıldı.

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