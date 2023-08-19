Çorum'da çekilecek komedi filmi için hazırlıklar başladı
ÇORUM (AA) - Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Ayhan Taş'ın rol alacağı "Efsane" isimli sinema filminin Çorum'da başlanacak çekimlerinin 20 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.
Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde 25 Ağustos'ta başlanacak çekimler için teknik ekip, Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde incelemelerde bulundu.
Oyuncular Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Ayhan Taş'ın rol alacağı komedi türü filmin çekimlerinin 20 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.
Hacıhamza Muhtarı Murat Supçin, AA muhabirine, köyde sinema filmi çekilmesinden mutluluk duyduklarını söyledi.
Set ekibine her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Supçin, filmin, tarihi değerlere sahip Hacıhamza'nın tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.