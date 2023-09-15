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        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı

        ​​​​​​​Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kargı ilçesinde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:47
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        Kargı'da İlköğretim Haftası kutlandı
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        Hükümet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay’ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti.

        Uluçay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının geleceğin teminatı çocuklara, ailelerine, ülkelerine hayırlara vesile olmasını diledi.

        Uluçay, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, şube müdürleri Hasan Çınar, Kenan Yıldız ile öğrenciler ve velilerin katıldığı program, öğrencilerin şiirler okumasının ardından son buldu.

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