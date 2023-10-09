Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Çorum'un Kargı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        K.Ç. (60) idaresindeki 37 ES 605 plakalı otomobil, Kargı-Boyabat kara yolu Gölköy köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (67) çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen M.Ç'nin cenazesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü ise gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        Çorum'da çarpışan motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı
        Çorum'da çarpışan motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı
        Vali Dağlı, Boğazkale'de incelemelerde bulundu
        Vali Dağlı, Boğazkale'de incelemelerde bulundu
        Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu
        Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin gölette cesedi bulundu
        Çorum'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Çorum'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Tıraş olduğu berberi tabancayla ayağından vurup kaçtı
        Tıraş olduğu berberi tabancayla ayağından vurup kaçtı
        Çorum'da bir berber müşterisi tarafından silahla yaralandı
        Çorum'da bir berber müşterisi tarafından silahla yaralandı