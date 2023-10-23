Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları Kırklar Dağı'na tırmandı

        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları, Kırklar Dağı'na tırmanarak antrenman yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları Kırklar Dağı'na tırmandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları, Kırklar Dağı'na tırmanarak antrenman yaptı.

        İlçede atletizm, yüzme, güreş ve voleybol branşlarında faaliyet gösteren kulübün sporcuları, kentin en yüksek zirvelerinden Kırklar Dağı'na tırmandı.

        Antrenör ve velilerin de katıldığı yürüyüşte sporcular, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından 1690 rakımlı zirveye ulaştı.

        Sporcular burada rutin antrenmanlarını yaptı.

        Kulüp yöneticisi Orhan Yüksel, AA muhabirine, Mecitözü Doğuş Spor Kulübü'nü ilçedeki gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 2019 yılında kurduklarını söyledi.

        Yaklaşık 4 yıldır farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Yüksel, "Bugün sporcularımızı şehrin yoğun stresi ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak, doğa, tabiat ve çevre bilincini aşılamak için Kırklar Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde program düzenledi. Sporcularımızın buradaki antrenman ve sportif oyunlarla motive olmasını sağlayarak yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanmaktayız. Bu tür etkinliklerimizi imkanlarımız dahilinde çoğaltmayı amaçlıyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Müftü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" a...
        Çorum'da "Belgelerle Cumhuriyet'in Kuruluşu ve Gelişimi Fotoğraf Sergisi" a...
        Boğazkale Kaymakamı Yıldız'dan köylere ziyaret
        Boğazkale Kaymakamı Yıldız'dan köylere ziyaret
        Çorum'da 2023 öğrenci şehitlere saygı için yürüdü
        Çorum'da 2023 öğrenci şehitlere saygı için yürüdü
        Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı
        Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor maçının ardından
        Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig