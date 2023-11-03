Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, ligin 11. haftasında evinde Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde futbolcular, kulüp tesislerinde ter idmanı yaptı.

Son olarak Manisa FK deplasmanından 2-2'lik skorla 1 puanla dönen kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Thomas Verheydt takımdan ayrı çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Ahlatcı Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü arasında yarın Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başlayacak.

Maçı hakem Raşit Yorgancılar yönetecek.

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