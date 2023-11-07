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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesi zarar gördü

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 19:40 Güncelleme: 07.11.2023 - 19:53
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        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesi zarar gördü
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesinde zarar oluştu.

        Gölbaşı Mahallesi Ülkür mevkisinden duman yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

        Yangında içinde ceviz ağaçları bulunan 10 dekar arazi zarar gördü.

        Yangının çevredeki ceviz yapraklarının tutuşturulması nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

        Galeri
        Galeri

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