Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesi öğrencileri Hitit Yolu'nda yürüyüş ve çevre temizliği yaptı

        Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Hitit Yolu'nda yürüyüş ve çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesi öğrencileri Hitit Yolu'nda yürüyüş ve çevre temizliği yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Hitit Yolu'nda yürüyüş ve çevre temizliği yaptı.

        Çorum Gençlik Merkezince öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek amacıyla Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında Alacahöyük ve Hattuşa Ören yerlerini gezen 50 kişilik grup, ardından Hitit Yolu'nda doğa yürüyüşü yaptı.

        Yürüdükleri güzergahtaki doğal olmayan atıkları toplayan öğrenciler, topladıkları çöpleri Boğazkale Belediyesi'ne teslim etti.

        Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali İzzet Yılmaz, AA muhabirine, doğa dostu öğrenciler yetiştirmek için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük Ören yerlerinin Çorum'un önemli turizm mekanlarından olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bölgede doğa turizminin önemli bir parçasını oluşturan trekking rotalarını da öğrencilerimize tanıtmış olduk. Özellikle turizm sektörünün içinde bulunan kişilerin doğa dostu ve çevreye saygılı bireyler olması gerekmektedir. 'Doğada sadece ayak izimiz kalsın' sloganıyla düzenlediğimiz etkinliği vesile ederek tüm doğaseverlere seslenmek istiyorum ki doğayı temizlemek değil, kirletmemek daha önemlidir. Öğrencilerimize de bu alışkanlığı kazandırmak amacıyla benzer etkinliklerimizi sık sık düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sergi i...
        Çorum'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e saldırılarına sergi i...
        Oğuzlar'da Kızılay Haftası kutlandı
        Oğuzlar'da Kızılay Haftası kutlandı
        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Çorum'da 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu öldü, 3 ki...
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında anne ve oğlu öldü, 3 ki...
        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesi zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında 10 dekar ceviz bahçesi zarar gördü