Büyük Önder Atatürk, Çorum'un ilçelerinde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Çorum'un ilçelerinde törenle anıldı.

Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te çalmaya başlayan siren eşliğinde iki dakika saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler şiirler okudu, oratoryo sahneledi. Etkinlikte ayrıca Atatürk'ü anlatan videofilm izletildi.

- Bayat

Bayat Kaymakamı Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ü anma etkinlikleri, Osman Aslan Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Burada öğrenciler Atatürk ile ilgili şiir ve kompozisyonlar seslendirdi.

- Osmancık

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan programda Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan gösteriler sunuldu.

Okul müdürü Hüseyin Okumuş, Atatürk’ü ebediyete intikalinin 85. yılında saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

Törene İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Dilbaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kargı

Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene Cumhuriyet Savcısı Elif Sümeyye Avcı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

- Oğuzlar

Oğuzlar Kaymakamı Muhammer Turan ve Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, 100. Yıl Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saat 09.05'te çalmaya başlayan siren eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Ardından Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda Oğuzlar İlkokulu öğrencilerince anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Ayrıca Oğuzlar Milli Eğitim Müdürlüğü de Atatürk konulu resim sergisi düzenledi.

- Dodurga

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Dodurga Belediyesi Kültür Salonu'nda anma etkinliği yapıldı.

Öğrencilerin Atatürk oratoryosu sahnelediği etkinlikte, Dodurga Milli Eğitim Müdürlüğünce 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- İskilip

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkan Vekili Hatun Çam, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce Öğretmenevi Konferans Salonu'nda 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler şiirler okuyup, gösteriler sundu.

- Laçin

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek ve Belediye Başkanı İdris Görükmez, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri çerçevesinde Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan video izletildi.

Atatürk'ün Türk milletine verdiği değeri gösteren anıları ve özlü sözlerinin okunduğu etkinlik, öğrencilerin "Gençliğin Atatürk'e cevabı" gösterisiyle sona erdi.