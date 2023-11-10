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        Laçin'de 150 fidan toprakla buluşturuldu

        Çorum'un Laçin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:14
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        Laçin'de 150 fidan toprakla buluşturuldu
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        Çorum'un Laçin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 150 fidan toprakla buluşturuldu.

        Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek ve Belediye Başkanı İdris Görükmez, Mescitli köyündeki ağaçlandırma alanında öğrencilerle 150 fidan dikti.

        Şimşek, törende yaptığı konuşmada, ağaç dikmenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

        Şimşek, "İklim krizinin gündemimizde giderek daha çok yer edindiği bu dönemde fidan dikerek geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

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