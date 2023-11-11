Dodurga'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Çorum'un Dodurga ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Hükümet Konağı bahçesine öğrencilerle fidan dikti.

Etkinlikte çeşitli kamu kurumları ve siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de fidan dikti.

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