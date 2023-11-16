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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum'da konuştu:

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Beşinci bölge teşviklerini, sanayide dijital dönüşüm teşviklerine sunacağımız bir programı inşallah önümüzdeki haftalar içerisinde ilan ediyor olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:05 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:05
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Çorum'da konuştu:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, "Beşinci bölge teşviklerini, sanayide dijital dönüşüm teşviklerine sunacağımız bir programı inşallah önümüzdeki haftalar içerisinde ilan ediyor olacağız." dedi.

        Coştu, Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda "Dijital Dünyaya Çorum'dan Bakış" temasıyla düzenlenen Anadolu Bilişim Buluşmaları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İslam aleminin ve dünyanın daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        Gazze'de yaşananların hakkı ve adaleti savunanların sayısının ve gücünün artması gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Coştu, Türkiye'nin bunu gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

        Dünyada son dönemde yaşanan savaş, salgın gibi olayların ülkeleri rekabet ortamında kendi çıkarlarını ön plana çıkaracak şekilde koruma yaklaşımlarına yönlendirdiğini dile getiren Coştu, teknolojik gelişmelerin de birçok sektördeki ana faaliyetlerde köklü değişiklikleri tetiklediğini anlattı.

        Teknolojiyle birlikte oyun kurallarının yeniden belirlediğini vurgulayan Coştu, "Otomotiv sektörü bu dönüşümün yaşandığı alanlardan bir tanesi. Yüzyıldan beri böylesine köklü değişimin yaşanmadığı sektörde elektrikli araç teknolojileri ile beraber sektör köklü değişime maruz kaldı. Bugün yüz yıldır faaliyet gösteren otomotiv devlerinin önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte ortadan kalkması gibi bir risk ortaya çıktı. Elektrikli araç devrimi piyasayı neredeyse altüst etti." diye konuştu.

        - "Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara haline geldik"

        Benzer dönüşümün uzay alanında da görüldüğüne işaret eden Coştu, bu dönüşümün teknoloji yarışında ön sıralara yerleşme imkanı sunduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin insansız hava araçlarında elde ettiği başarının bu değişimin sunduğu fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesinin bir neticesi olduğunun altını çizen Coştu, "Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara haline geldik. Benzer şekilde içten yanmalı araçlarda 60 yıldır gerçekleştiremediğimiz yerli otomobil sevdamız, yine bu paradigma dönüşümlerinin oluşturduğu fırsat neticesinde bizlere TOGG gibi bir projeyi hayata geçirme imkanı verdi." ifadelerini kullandı.

        Coştu, bu tür fırsatları sağlıktan eğitime, finanstan uzaya birçok alanda göreceklerini ve yakalayacaklarını vurguladı.

        Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde teknolojiye yönelik çok ciddi yatırımlar yaptığını söyleyen Coştu, Ar-Ge harcamalarının son 20 yılda 10 kat arttığını vurguladı.

        Türkiye'nin katma değer artışı sağlamak için sanayinin dijital dönüşümü konusunda hızlanması gerektiğine dikkati çeken Coştu, "Özellikle sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak için Bakanlık olarak yeni ve çok etkin bir teşvik modelini hayata geçiriyor olacağız inşallah. Beşinci bölge teşviklerini, sanayide dijital dönüşüm teşviklerine sunacağımız bir programı inşallah önümüzdeki haftalar içerisinde ilan ediyor olacağız." dedi.

        - 81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurulacak

        Yeni teşviklerle yatırımcıları finansmana daha kolay ulaşır hale getireceklerini dile getiren Coştu, şunları kaydetti:

        "KOSGEB desteklerini sanayinin dijital dönüşümünü hızlandıracak şekilde yeniden ele alıyoruz. Çok daha etkin, katkı sağlayacak bir boyutta destek programlarımızı revize edeceğiz birkaç ay içinde. Yabancı kaynaklardan, uluslararası kaynaklardan çok büyük miktarlarda finansal kaynağı ülkemize kazandırıyoruz. İnşallah kısa sürede sanayicilerimizin istifadesine belki milyarlarca dolarlık kaynağı sunacağız."

        İnsan kaynağı yetiştirmek üzere de önemli adımlar attıklarını belirten Coştu, daha önce 81 ilde 100 deneyap atölyesi kurduklarını, benzer şekilde 81 ilde 100 TEKNOFEST atölyesi kurmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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