İskilip'te öğretmenlere İskilip dolması ikram edildi

Çorum'un İskilip ilçesindeki öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçenin saray lezzetlerinden İskilip dolması ikram edildi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Atatürk Orman Çiftliği'ndeki programda yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin, anlatmaya gerek olmayacak kadar değerli bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin herkesin hayatında kalıcı iz bıraktığını belirten Polat, "Bir öğretmenin öğrencisinin hayatında şüphesiz ki iz bırakmıştır. Mesleğiniz kutsal olduğu için sizlerin yapacağı en önemli iş öğrenciye ufuk olmak." dedi.

Öğretmenlerden öğrencilerine rol model olmalarını isteyen Polat, "Bizim iyi insanlara ihtiyacımız var. Özellikle ahirete irtihal eden, şehit olan Aybüke Yalçınlar, Necmettin Hocalarımız var. Daha nice hocalarımız var. O insanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Sülük de öğretmen bir aileye mensup olduğunu belirterek, "Kızlarımın ikisi de öğretmen. Damadım öğretmen, kız kardeşim öğretmen. Dolayısıyla öğretmenlerin sorunlarını, yaşadıklarını, öğretmenlerin topluma neler kattıklarını iyi bilen birisiyim. Başta başöğretmen Atatürk olmak üzere hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki topluma değerler katmaya devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sülük, belediyenin imkanları dahilinde okullara destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.