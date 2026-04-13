Çorum merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca, çeşitli sosyal medya platformlarında yayımladıkları ilanlarda sahte ödeme linkleri kullanarak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler takibe alındı.



Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere Çorum, Adana, Aydın ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile dijital materyaller ele geçirildi.



Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, aynı yöntemle yaklaşık 22 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

